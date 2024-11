Questionário ao Peão: Camila admite que sentiu medo de furtar blusa de Cauê | A Fazenda 16

Eliminada da última semana, Camila Moura participou do Questionário ao Peão. Ela riu da comparação com o sobrenome de Júlia Simoura, que saiu na semana anterior a dela, e respondeu se o Sacha se acha e se ex... Fazenda é para sempre. Além disso, ela também precisou encarar perguntas a respeito de questões históricas e admitiu que não pegou a blusa de Cauê por medo.