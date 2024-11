Questionário do Peão: Suelen comenta seu palavreado usado nas tretas | A Fazenda 16

Por ser a quarta eliminada da 16º edição de A Fazenda, Suelen participou do Questionário do Peão desta semana. Ela respondeu algumas perguntas envolvendo as palavras que ela usava durante seus embates na Sede com outros peões e de momentos marcantes de sua passagem no programa. Suelen também comentou sobre seus conflitos com Sacha e do movimento “Justiça por Larissa’. Por fim, ela respondeu à pergunta de Carelli e disse que não deveria ter sido eliminado.