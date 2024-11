Questionário ao Peão: Gizelly revela que prefere ser vista como vilã do que planta | A Fazenda 16

Gizelly Bicalho, a oitava eliminada de A Fazenda 16, participou do Questionário ao Peão desta semana. A advogada respondeu a perguntas engraçadas, que fizeram relação com o emoji de sua torcida, que era um furacão, e também ao fato de ela ter confundido o autor do livro “O Pequeno Príncipe”. Além disso, a advogada também respondeu ao questionamento de Carelli sobre ter merecido ter sido eliminada ou não.