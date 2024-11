Ex-peão Cauê Fantin abre o jogo sobre A Fazenda 16 e as tretas com Zé Love no Selfie Service Cauê ainda fala sobre sua relação com as peoas Gizelly Bicalho e Luana Targino no programa desta segunda (14); assista!

Hypera Pharma|Do R7 14/10/2024 - 17h16 (Atualizado em 14/10/2024 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share