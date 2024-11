Luana vence Sacha e Yuri na Prova do Fazendeiro Peoa garantiu o chapéu do Fazendeiro e ainda se livrou da Roça Hypera Pharma|Do R7 31/10/2024 - 10h54 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h54 ) twitter

A Luana venceu Sacha e Yuri na Prova do Fazendeiro, garantiu o chapéu do Fazendeiro e ainda se livrou da Roça!

A prova teve duas etapas. Na primeira, os peões precisavam de pontaria para derrubar placas com suas respectivas cores. Já a segunda exigiu deles agilidade e equilíbrio para descerem em um tobogã com quatro bolas em uma bandeja.

O objetivo era equilibrá-las até o fim do trajeto e depositar as que restarem nos tubos. A Luana completou as 15 bolas primeiro e se tornou a nova Fazendeira da semana!

