Lucas Selfie entrevista Camila Moura no Selfie Service desta segunda (4) Ex-peoa de A Fazenda 16 abre o jogo sobre estratégias e tretas com Sacha e Luana, além de comentar repercussão fora da casa com Lucas Buda e influenciadores Hypera Pharma|Do R7 04/11/2024 - 17h17 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h17 )

Ex-peoa Camila Moura participa do programa Selfie Service desta segunda (4)

A ex-peoa de A Fazenda 16 Camila Moura é entrevistada por Lucas Selfie no programa Selfie Service desta segunda-feira (4). A sexta eliminada do reality rural da RECORD abre o jogo sobre estratégias e tretas com Sacha e Luana, além de comentar repercussão fora da casa com Lucas Buda e influenciadores. Assista:

O Selfie Service desta segunda-feira é um oferecimento de Epocler. O programa vai ao ar toda segunda, às 17 horas. Não perca!