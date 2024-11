Adriane Galisteu conversa com roceiros antes da Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Adriane Galisteu apareceu na Sede para convocar Babi, Gui e Sacha para a Prova do Fazendeiro. A apresentadora aproveitou o momento para conversar com os peões e perguntou para os roceiros que tipo de Fazendeiros eles serão caso ganhem o desafio de hoje (20). Ela também quis saber o que Luana achou de seu segundo mandato. Por fim, ela questionou como está sendo o momento de Roça para Albert, vetado da disputa do chapéu.