Albert Bressan retorna para a Sede e é recebido com festa por Flor | A Fazenda 16

Albert Bressan continua no jogo. Em sua passagem pelo caminho da gratidão, o empresário pegou uma folha de lavanda, em homenagem a sua esposa Adryana Ribeiro. Ao entrar na sala, o peão foi recepcionado com festa por Flor Fernandez e por seus colegas de jogo. Yuri e os integrantes do G4 fizeram questão de provocar o empresário em sua volta.