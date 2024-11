‘Ao contrário de você, eu não desejo seu mal’, dispara Sidney para Sacha | A Fazenda 16

A rivalidade entre Sacha Bali e Sidney Sampaio teve um novo capítulo nesta sexta-feira (22). Os peões tiveram uma discussão e repercutiram as falas de um com o outro nas últimas semanas. ‘Eu não desejo seu mal, não sou como você, de verdade, do fundo do meu coração’, disse Sidney Sampaio. O ator também questionou Sacha Bali sobre as falas ditas pelo peão enquanto aguardava a resposta do público na varanda da verdade.