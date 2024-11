'Aqui não é lugar pra se fazer de coitado', declara Gizelly ao votar em Sacha | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (05), a formação da sétima Roça da temporada continuou com o voto de Gizelly em Sacha. “Aqui não é lugar pra se fazer de coitado”, argumentou a advogada. “Já gritei com ele, ele já gritou comigo”, acrescento. Depois, ela afirmou que o ator possui várias roupas caras de grife e que seu discurso não se justifica. “O que ela falou aqui é um absurdo”, rebateu Sacha. “Foi um amigo meu que me emprestou”, explicou ele.