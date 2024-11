‘As pessoas não compram o próprio barulho’, diz Flora em discussão com Yuri | A Fazenda 16 Os peões trocaram farpas durante o programa ao vivo e no intervalo e as provocações continuaram na Sede

Na TV|Do R7 30/10/2024 - 23h25 (Atualizado em 30/10/2024 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share