Atividade de apontamento esquenta o clima na Sede | A Fazenda 16

A atividade de apontamento esquentou o clima entre os peões. Logo após o termino da dinâmica, Albert foi conversar com Luana e explicou a situação onde imitou a peoa andando de biquíni pela Sede. Na sala, Sidney e Gizelly comentaram sobre as atitudes recentes de Albert e detonaram Sacha Bali. No quarto, o G4 comentou sobre a mudança de postura de Gizelly no jogo.