Na madrugada desta quarta-feira (30), nos momentos finais da formação de Roça, Luana vetou Camila da Prova do Fazendeiro desta semana. Depois, Zé Love abriu e leu o pergaminho do Poder Branco, que lhe premiava com R$ 5 mil. Ele ainda podia escolher outro peão para receber a mesma quantia, e optou por agraciar Gilsão com o valor.