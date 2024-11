Clima esquenta entre Luana e Juninho | A Fazenda 16

Os ânimos se exaltaram entre Luana e Juninho Bill. ‘Depois você ajuda o pessoal ali na cozinha, a dar uma arrumada’, disse Luana. ‘Deixa eu te falar uma coisa, a gente sempre arruma aqui as coisas, se a gente fizer as mesmas coisas que vocês fizeram na semana passada, que a gente tava na Baia, quando a gente tava no trato, só que assim, hoje eu já guardei as coisas, hoje eu já lavei a parte do almoço’, disse Juninho.