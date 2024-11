Comportamento de Fernando acende alerta em membros do Grupinho | A Fazenda 16

Antes da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23), o comportamento de Fernando em A Fazenda 16 foi pauta de uma conversa entre membros do Grupinho na academia. “O que ele traz tem que tomar cuidado, tá?”, alertou Fernanda sobre as informações que o chef de cozinha conta para eles. “O Fernando tá inventando as coisas”, acrescentou. “Eu não concordo com esse jeito do Fernando de ser explosivo o tempo todo”, opinou Zaac.