Conversas sobre jogo e estratégias marcam a festa desta sexta-feira (25) | A Fazenda 16

Não faltaram conversas sobre jogo e estratégias durante a festa realizada nesta sexta-feira (25). Gizelly comentou com Babi, que Luana está com medo de ser novamente indicada para a Roça e por isso pediu o poder do lampião para seus aliados, caso algum deles vençam a Prova de Fogo. ‘A única pessoa que sobrou que é minha prioridade, é a Camila, agora virou a Flora também né’, declarou Gizelly.