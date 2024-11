Cuidado com os animais: peões enfrentam frio matinal de Itapecirica | A Fazenda 16

Os peões tiveram que enfrentar o frio desta manhã de domingo (27), para cuidar dos animais. Zé Love e Zaac ficaram responsáveis pela vaca e pelo touro. Flor, pelo cavalo. Fernanda ficou com as mini cabras. Fernando cuidou das ovelhas. Vanessa a Horta e Babi ficou com os porcos. Após cuidarem dos animais, Flor, Sidney e Gilsão conversaram na cozinha.