Discussões generalizadas agitam a Sede após Atividade de Apontamento | A Fazenda 16

Após uma intensa Atividade de Apontamento deste domingo (17), marcada por muitos ataques verbais, xingamentos e dedo na cara, uma série de discussões generalizadas agitaram a Sede durante a noite. Gui, Juninho e Yuri bateram boca sobre um possível ato premeditado do ator, Vanessa confrontou Sacha a respeito de sua postura com Babi, Flora cobrou um pedido de desculpas de Yuri sobre um possível xingamento proferido pelo peão, e Fernando discutiu com Sacha.