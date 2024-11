Domingo no interior: Trato dos animais e estratégias de jogo | A Fazenda 16

Na manhã deste domingo (24), não faltaram tarefas para os peões realizarem em Itapecerica. Juninho e Albert novamente tiveram trabalho para cuidar da Vaca e do Touro e protagonizaram cenas para lá de engraçadas. ‘São dois patetas, até no trato’, disse Yuri Bonotto. Flor buscou aproximação com os integrantes do G4 e Sacha Bali sugeriu que seus aliados acompanhem o voto de Flor, porém sem consolidar uma aliança.