Durante festa, G4 prepara estratégia para a próxima formação de Roça | A Fazenda 16

Nesta sexta-feira (06), durante o início da festa da semana, os integrantes do G4 conversaram sobre a Prova de Fogo e a formação de Roça da próxima semana. “Tentar ganhar o Lampião”, disse Yuri. Sacha então comentou que acredita que o criador de conteúdo irá parar na próxima Roça, mas voltará Fazendeiro. Depois, eles prepararam uma estratégia para a votação cara a cara. “Se Nêssa for pra Baia, a gente vai votar em Albert. Se Albert for pra Baia, a gente vai votar em Nêssa”, disse Luana.