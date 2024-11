‘Ela é uma pessoa muito política’, afirma Albert sobre jogo de Gizelly | A Fazenda 16

Os peões levaram uma punição e ficaram 48 horas sem poder usar a piscina e o ofurô. Depois das últimas confusões, Albert chamou Gui para conversar e revelou que tinha conhecimento de que a Gizelly pretendia votar no ator, por estar com medo de ser puxada por Sacha para a Roça. Os peões ainda debateram sobre os posicionamentos da advogada e o empresário ressaltou que agora ele vai realmente mostrar seu jogo, longe do grupo de Zé Love.