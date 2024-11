‘Eu nunca falei mal do grupo, eu defendia o Zé’, diz Flor em conversa com Gilsão | A Fazenda 16 Apresentadora relembrou conversas e esclareceu fatos com Gilsão na academia

Na TV|Do R7 11/11/2024 - 01h01 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share