Gizelly conversou com Sidney sobre a atual configuração de jogo e sua relação com Sacha, Yuri e Luana. Na academia, Gui, Yuri e Luana falaram da próxima votação. Já Babi, após descobrir que Sacha falou que se sente oprimido na Sede, decidiu provocar o ator. Logo em seguida, a influenciadora comentou a situação com seus aliados.