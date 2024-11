Fernanda e Zaac desistem do programa após briga generalizada | A Fazenda 16

No último domingo (27), Fernanda e Zaac desistiram do jogo. A modelo disse para Babi que não queria mais conviver com Sacha, enquanto o funkeiro revelou que prometera que ia jogar sendo a mesma pessoa que ele é fora do programa, coisa que não estava acontecendo. Os peões oficializaram a desistência do reality e seus aliados sentiram a perda dupla.