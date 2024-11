Fernando faz críticas ao G4 durante trato dos animais: 'Eles jogam baixo' | A Fazenda 16

Na manhã desta segunda-feira (25), durante o trato dos animais, Fernando fez duras críticas aos integrantes do G4. “Ele ajudava as pessoas”, disse o chef de cozinha sobre o comportamento de Yuri antes dele andar com Sacha. Depois, em conversa com Juninho, ele afirmou que os adversários querem usar os argumentos da Gizelly contra ele. “Eles jogam baixo”, afirmou. Por fim, Fernando criticou Gui como Fazendeiro. “Não tenho condição física”, reclamou Albert, responsável pelo cuidado do touro.