Após a dinâmica de apontamento, Fernando prestou discutiu com Gui Vieira e Sacha. O primeiro desentendimento do chef de cozinha aconteceu com Gui. Fernando fez um alerta ao ator sobre as reclamações sobre sua voz. Depois, o chef de cozinha discutiu com Sacha Bali no quarto. Durante a discussão, Fernando realizou diversos xingamentos.