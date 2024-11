Flor volta para Sede e aliados de Zé Love ficam desacreditados | A Fazenda 16

A madrugada desta sexta-feira (08), foi marcada pela volta de Flor Fernandez, a atriz conquistou a preferência do público e garantiu permanência no reality. A volta de Flor pode marcar uma nova fase do jogo, já que Zé Love, cabeça principal de seu grupo foi eliminado. Babi Muniz, Vanessa e Gizelly ficaram desacreditadas com a saída do ex-jogador.