Flora chora de saudades do filho e conversa sobre relações no jogo com Yuri | A Fazenda 16 Os dois falaram sobre as dificuldades de manter proximidade com alguns peões dentro do reality show rural

Na TV|Do R7 04/11/2024 - 00h53 (Atualizado em 04/11/2024 - 00h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share