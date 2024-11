Flora tenta compreender como foi parar na Roça | A Fazenda 16

Os peões continuaram a lidar com as consequências da formação da última Roça. Já na manhã desta quarta-feira (13), o trato dos animais foi marcado por um desentendimento entre Sacha e Vanessa. Em uma conversa na casa da árvore, Albert disse para Flora que a aliança dela com Gizelly foi a pior movimentação dela no jogo. Ao longo do dia, Flora tentou entender sua situação com Gizelly e a jogada de Flor na votação.