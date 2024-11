Flora vota em Sacha e peão rebate: 'Tentam me calar o tempo todo' | A Fazenda 16

Durante a nona formação de Roça da temporada, na noite desta terça-feira (19), Flora votou em Sacha. “Meu voto hoje é num cara que não assume nada do que faz”, disse a peoa no início de sua justificativa. Ela pontuou algumas atitudes do ator, que depois foram rebatidos pelo peão. “Tentam me calar o tempo todo”, afirmou ele.