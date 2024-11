Forró Rural: Banda Magníficos comanda a festa em Itapecerica | A Fazenda 16

Nem mesmo a festa comandada pela ‘Banda Magníficos’, foi capaz de esfriar os ânimos dos peões de Itapecerica. A noite desta sexta-feira (08), foi marcada por muitas discussões de estratégias de jogo. Os integrantes do ‘grupinho’, buscaram encontrar um norte após a saída de Zé Love. Já os integrantes do G-4, comemoraram a saída do ex-jogador.