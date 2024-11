Fuga dos animais: Colorado e porquinho fazem peões correrem na área dos bichos | A Fazenda 16

Os peões começaram esta quinta-feira (14) no trato dos bichos, mas eles só não contavam que dessa vez as coisas seriam um pouco mais difíceis do que o normal. Sacha acabou tirando o cabresto de Colorado fora do espaço e o cavalo saiu correndo por toda a área dos animais. Um dos porquinhos também fugiu do celeiro e fez com que Luana, Fernando e Yuri corresse atrás dele. A manhã também foi marcada com um desentendimento entre Gizelly e Flor.