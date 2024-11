Neste sábado (02), Luana pôde convidar mais três peões para lhe acompanhar no Rancho do Fazendeiro. Ela escolheu Sacha, Gui e Yuri. Chegando lá, eles aproveitaram as comidas do espaço e ainda praticaram pontaria com fotos dos adversários e listaram críticas a eles. Os alvos dos dardos dos integrantes do G4 foram Albert, Fernando e Zé Love.