Galisteu conversa com peões antes da Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (06), antes de ser realizada a tão esperada Prova do Fazendeiro, a apresentadora Adriane Galisteu conversou com os peões e quis saber como estavam os ânimos e a ansiedade de Flor, Gui e Sacha. “Não dormi nada”, disse a apresentadora. “Eu tô com sangue nos olhos”, afirmou o ator. “Preparado”, garantiu o modelo. Depois, Galisteu conversou com Zé Love, que foi vetado da prova. “Já esperava isso”, revelou o ex-jogador de futebol.