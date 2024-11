Galisteu convoca peões para a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Adriane Galisteu apareceu na Sede para chamar Luana, Julia e Gilsão para a Prova do Fazendeiro. A apresentadora aproveitou o momento para conversar com Fernando, que está vetado da disputa. O peão comentou que está indo para Roça de consciência tranquila. Galisteu também bateu um papo com Yuri, que revelou que gostaria de passar o chapéu de Fazendeiro para Luana.