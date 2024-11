Galisteu parabeniza Gizelly e convoca peões para a Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Quarta-feira é o dia dos peões disputarem o chapéu do Fazendeiro. Galisteu apareceu na Sede para convocar Yuri, Sacha e Vanessa para o espaço de prova. A apresentadora também parabenizou Gizelly pelos seus 33 anos completados hoje (16). Ela conversou com Suelen, que já está na Roça após ter sido vetada da Prova do Fazendeiro por Sacha. Por fim, ela perguntou para Zé Love para quem ele deseja passar o cargo mais importante do programa, e ele respondeu que gostaria que Vanessa ganhasse o desafio.