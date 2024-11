Gilsão faz elogios ao G4 durante conversa com Sidney: 'A galera é unida' | A Fazenda 16

Na tarde deste domingo (24), antes da Prova de Fogo, Gilsão fez elogios ao G4 durante uma conversa com Sidney à beira da piscina. “Uma coisa que eu reparo que eles têm entre eles, mano, é que de fato mano, a galera é unida”, afirmou o personal trainer. Depois, os peões comentaram as estratégias de Albert, Flor, Flora, Vanessa e Juninho, analisando o atual status do jogo.