Gilsão faz nova delegação de tarefas | A Fazenda 16

Na manhã desta quinta-feira (24), o Fazendeiro Gilsão fez a tradicional delegação de tarefas. O critério utilizado por ele foi alocar no trato dos animais peões que não tiveram funções na semana anterior. Zé Love ficou na vaca, Zaac no touro, Flor no cavalo, Fernanda nas mini-cabras, Babi nos porcos, Sidney nas ovelhas, Vanessa na horta e plantas, Juninho nas aves, Gizelly no lixo e Albert no câmera-trato.