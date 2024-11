Gilsão ganha Prova do Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

Chegou o momento de Luana, Julia e Gilsão disputarem o chapéu de Fazendeiro. Os peões precisavam de agilidade para ganhar a prova. Eles deviam completar a parede de escalada com as peças que faltavam, chegar até o topo e fincar a bandeira. Quem conseguisse fazer todo o desafio em menos tempo se livrava da Roça e garantia o cargo mais importante do programa. Gilsão foi o grande vencedor da noite, e se tornou o Fazendeiro da semana.