Gilsão vence a Prova do Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (04), Flora, Gilsão e Sidney se enfrentaram no gigante de feno na disputa de mais uma Prova do Fazendeiro. Dividida em duas etapas, ela misturava jogo de basquete e jogo da memória, exigindo habilidades físicas e mentais dos competidores. No final, Gilsão levou a melhor e conquistou o cobiçado chapéu e se livrou da Roça da semana.