Gizelly Bicalho é eliminada com 20,02% dos votos do público | A Fazenda 16 Advogada foi a oitava eliminada do reality show rural

Na TV|Do R7 15/11/2024 - 01h58 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h58 ) twitter

