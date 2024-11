Grupinho fecha voto coletivo em Luana: 'Acho que é a hora, hein' | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (20), enquanto alguns peões apreciavam um jantar árabe, conquistado durante uma dinâmica em grupo, alguns integrantes do Grupinho bateram o martelo sobre o alvo do voto coletivo da semana na formação de Roça: Luana. “Acho que é a hora, hein”, disse Fernanda. “100%”, aprovou Zé Love. “Todo mundo concordou, já era”, declarou Zaac. Depois, Juninho sugeriu de não deixar Sacha sobrar no Resta Um, mas Zé e Zaac foram contra.