Grupo Molejo empilha hits e anima peões de A Fazenda 16 com show enérgico e dançante

Quando o Grupo Molejo subiu ao palco da festa da semana, na noite desta sexta-feira (06), foi praticamente impossível para qualquer peão permanecer parado! Empilhando um hit atrás do outro, os músicos animaram os participantes do Top 10 de A Fazenda 16 com um show enérgico e muito dançante. Teve até quem tirou os sapatos para se jogar melhor na pista de dança!