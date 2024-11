Gui revela que gostaria de passar o chapéu de Fazendeiro para Luana | A Fazenda 16

Adriane Galisteu invadiu a Sede para conversar com os peões. Ela perguntou para Fernando se ele tinha sentindo o veto para a Prova do Fazendeiro de hoje (27). Depois, a apresentadora quis saber como Gui avaliou seu mandato e para quem ele gostaria de passar o chapéu de Fazendeiro. O ator revelou que apesar de ter dois aliados disputando pelo cargo mais importante do programa, ele está torcendo para Luana.