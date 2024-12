Gui Vieira é celebrado por seus aliados ao voltar da Roça | A Fazenda 16

Gui Viera foi o primeiro peão a retornar para a Sede na noite desta quarta-feira (05). Ao entrar na Sede, o peão foi festejado por seus aliados do G4. Gui Vieira celebrou muito ao lado de Yuri, Luana e Sacha. Os rivais não gostaram nada da volta do ator. Sidney Sampaio e Flora Cruz seguem no deck aguardando a vontade do público.