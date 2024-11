Gui Vieira vence a Prova de Fogo desta semana | A Fazenda 16

A Prova de Fogo desta semana levou os peões para outra dimensão, Gui Vieira foi o vencedor. Para isso, ele contou com a ajuda de Sacha e Albert. A vitória sobre Juninho veio apenas no critério de desempate, pois Gui foi mais rápido na prova. Com o resultado, Fernanda, Gizelly e Juninho foram diretamente para a Baia. O Trio escolheu Sacha Bali para ser o quarto integrante da Baia.