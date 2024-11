Gui Vieira vence a Prova de Fogo e conquista o Poder do Lampião | A Fazenda 16

Disputada por Gilsão, Flora, Sidney, Juninho, Babi, Gui, Sacha e Flor neste domingo (17), a Prova de Fogo exigiu bastante habilidade dos competidores. Realizada no formato mata-mata, os competidores precisavam encaçapar as bolas de suas respectivas cores (azul e cinza). Quem terminasse primeiro, avançava para a próxima rodada. Ao final do duelo, Gui Vieira levou a melhor e conquistou o cobiçado Poder do Lampião.