Gui Vieira decidiu vetar Albert Bressan da Prova do Fazendeiro. O ator que já vetaria algum Peão por sobrar no Resta Um, também era o detentor do Poder Branco, que dava o poder do veto para ele, sendo assim, Albert Bressan não vai disputar a Prova do Fazendeiro. Sacha, Gui e Babi irão em busca do chapéu mais disputado do Brasil para se livrarem da Roça.