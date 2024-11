Juninho fica com Poder Laranja e entrega Poder Branco para Sidney | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (05), antes da Fazendeira Luana revelar seu indicado na formação de Roça da semana, Juninho, que venceu a Prova de Fogo e garantiu o Poder do Lampião, escolheu ficar com o Poder Laranja. Já o Poder Branco foi entregue pelo jornalista e cantor para Sidney. O ator pôde trocar todos os integrantes da Baia, e colocou Zé Love, Albert, Flor e Gui no lugar de Vanessa, Gilsão, Gizelly e Yuri.