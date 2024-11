Juninho relembra momento tenso entre Babi e Sacha e vota no ator | A Fazenda 16

Juninho votou em Sacha e deixou claro que nunca teve embate direito com o ator, mas o fato de ele ter tido brigas com seus aliados é um motivo para votar nele. O cantor ressaltou ainda que não gostou do que aconteceu entre Sacha e Babi na última Atividade de Apontamento. No momento de réplica, o diretor relembrou de vários momentos em que Babi tinha se exaltado com ele.